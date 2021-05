RIFORMA PENSIONI/ La richiesta del Consiglio nazionale dei giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL REPORT CNG-EURES

All’interno del Report realizzato dal Consiglio nazionale dei giovani in collaborazione con Eures sulle condizioni e prospettive occupazionali, retributive e contributive degli under 35, come spiega l’Agi, è contenuta anche una riflessione sulla riforma delle pensioni. Secondo Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio nazionale dei giovani, “nel nostro Paese, la discontinuità lavorativa è arrivata a rappresentare una condizione strutturale del mercato del lavoro e il fenomeno della precarizzazione, destinato ad aumentare alla luce della crisi post pandemica, investe inevitabilmente la qualità della vita con conseguenze significative sulla dimensione retributiva dei nostri giovani, anche a causa di un sistema pensionistico messo a rischio dalle passate generazioni”.

LA RICHIESTA AL GOVERNO

Anche per questo motivo, evidenzia Pisani “soprattutto a fronte del dispiego delle tante risorse che il percorso pluriennale del Pnrr comporterà, chiediamo nuovi interventi normativi tra cui un tavolo di lavoro con il Governo sulla pensione di garanzia per i giovani”. Dal Report emerge che il 53% dei giovani “non conosce attraverso quale metodo venga calcolata la pensione per le nuove generazioni e sette giovani su dieci (68%) non conosce la propria situazione contributiva, non essendosi mai informato al riguardo. Inoltre, è profonda la sfiducia nei confronti dell’attuale sistema pensionistico. Circa la metà degli under 35 intervistati (44%) immagina che andrà in pensione dopo i 70 anni”. Tra gli intervistati, il 38,3% è favorevole alla Legge Fornero, mentre il 37,4% è contrario. Esiste anche un 18,6% di “neutrali”.

