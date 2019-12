RIFORMA PENSIONI/ La richiesta dell’Asr sull’Inpgi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DOCUMENTO ASR

Il direttivo dell’Associazione della stampa romana ha approvato un documento per chiedere che l’Inpgi venga trasformato in un ente di diritto pubblico. Come riporta Askanews, nel testo del documento si legge che “con 150 milioni di disavanzo per il 2019 e con la previsione di altri 190 milioni in rosso per il 2020 i bilanci approvati dai vertici dell’Istituto di previdenza dei giornalisti italiani purtroppo confermano la gravità della situazione. Quanto dichiarato dalla presidente Marina Macelloni – anche nel recente incontro all’Ordine dei giornalisti – sulla liquidità dell’Inpgi a quota 400 milioni di euro significa che l’Istituto è in grado di pagare le pensioni in essere (figuriamoci quelle future) per poco più di due anni, al netto dell’uso del patrimonio immobiliare. Se questo è vero abbiamo bisogno di scelte coraggiose”.

LA RICHIESTA SULL’INPGI

Dunque per l’Asr ci vorrebbe una sorta di riforma pensioni per l’istituto previdenziale dei giornalisti in modo che, da ente di diritto pubblico, sia sottoposto a controlli reali ed efficaci. “La cosiddetta privatizzazione del ’94 ha trasformato la previdenza dei giornalisti così come le altre casse delle professioni (2 milioni di iscritti, 70 miliardi di patrimonio complessivo) in altrettante entità a due facce: pubbliche quando si tratta di incassare, private quando si tratta di dare conto della gestione”, si segnala nel documento, secondo cui “affrontare la crisi del giornalismo professionale ricorrendo per l’ennesima volta ai prepensionamenti spalmati su otto anni significa mettere una pietra tombale sull’Inpgi comprimendo la platea degli attivi”.

