RIFORMA PENSIONI/ La richiesta dello Spi-Cgil sull’indicizzazione (ultime notizie)

Come noto, dal 1° gennaio l’importo delle pensioni è cresciuto per via della rivalutazione. Come spiega Valter Cavasin del dipartimento previdenza dello Spi-Cgil, tuttavia, “non si può parlare di aumenti delle pensioni nel 2022, ma di un adeguamento che per forza di cose (siccome è riferito alla dinamica dei prezzi dell’anno precedente) è sempre in ritardo”. Come viene evidenziato in un articolo su collettiva.it, per il Sindacato dei pensionati italiano è essenziale “un vero adeguamento al costo della vita, da realizzare con più strumenti a cominciare dall’aumento del valore della quattordicesima mensilità insieme all’allargamento della platea dei beneficiari. Oggi sono compresi i pensionati con un reddito fino a due volte il trattamento minimo: lo Spi chiede di estenderlo fino a tre volte”.

Tra l’altro, nonostante la rivalutazione, i pensionati rischiano di perdere potere d’acquisto a causa della crescente inflazione, indice che mette in difficoltà anche i fondi pensione, che finora hanno performato meglio del Tfr. Come evidenziato da Milano Finanza, infatti, “se l’inflazione dovesse continuare a salire e i mercati non fossero così brillanti come nel 2021, per i gestori previdenziali diventerebbe più difficile superare l’asticella del Tfr, come ha suggerito l’analisi realizzata da smileconomy per MF-Milano Finanza dello scorso 15 gennaio che ha elaborato a seconda dei possibili scenari di inflazione (all’1%, 3% e 5%) quale deve essere il rendimento minimo che i fondi pensione devono registrare per pareggiare il risultato del Tfr”.

