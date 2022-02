RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di aumento degli assegni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DI GIOVANNA

Dal Segretario provinciale dei pensionati di Casartigiani di Treviso, Vincenzo Di Giovanna arriva un appello contro gli effetti del caro bollette e dell’inflazione sulle pensioni, che sono state solo marginalmente aumentate dal 1° gennaio. “Il governo Draghi in questi giorni ha approvato il bilancio dimenticandosi dei pensionati e dei soggetti a basso reddito. L’adeguamento delle pensioni c’è stato, ma si tratta di una misura ancora insufficiente, che sembra non considerare il contesto generale. Le pensioni minime sono passate da € 515,58 a € 524,34: l’aumento è di soli 9 euro al mese. Questo avviene nel bel mezzo di una vera tempesta, aumentano tutti i prezzi: quelli dei prodotti alimentari di prima necessità, dell’energia, del gas, del pane”, sono le sue parole riportate da notizieplus.it.

SCENARIO ITALIA/ Il patto Governo-Ue sull'austerità farà crollare il Pil

LA RICHIESTA SULL’IMPORTO DELLE PENSIONI

Di Giovanna si chiede tra l’altro: “Se nei mesi scorsi si prevedeva un aggravio di spesa per le famiglie di 1.500 euro, ora siamo già oltre i 2.000 euro per l’anno 2022. I redditi più bassi come potranno recuperare questa salassata?”. “Chiediamo una revisione immediata delle pensioni con un aumento ulteriore del 2,2%”, aggiunge il dirigente di Casartigiani Treviso, evidenziando che “finora le promesse di Draghi, a garanzia di maggior equità sociale e dell’abbattimento del carico fiscale, per milioni di pensionati si sono risolte con un’elemosina”. Di Giovanna chiede anche di abbassare le aliquote Irpef per i pensionati “dal 23% al 20% nella fascia fino a 15 mila euro, dal 25% al 23% nella fascia dai 15 mila euro ai 28 mila euro, continuando poi con il 35% per la fascia da 28 mila euro a 50 mila euro e il 43% oltre i 50 mila euro”.

CARO ENERGIA/ "Abbiamo messo sul tavolo 2 proposte ma l'Ue non vuole saperne"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Spread, Ue e Bce spiazzano il Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA