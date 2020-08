RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di Confindustria sulla previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ALBINI

In un articolo pubblicato sul numero di luglio della rivista Lavoro & Welfare dedicato alla previdenza complementare, Pierangelo Albini scrive che “le proiezioni di lungo termine dell’andamento di contributi e prestazioni nel nostro Paese hanno evidenziato, ormai da tempo, che la costruzione di un sistema previdenziale moderno ed efficiente deve necessariamente passare attraverso un sistema misto, parte a ripartizione e parte a capitalizzazione, in cui alla copertura di base standardizzata e con forti connotazioni solidaristiche, tipica della previdenza obbligatoria, debba aggiungersi una componente complementare e flessibile”. Dunque per il Direttore dell’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria, la previdenza complementare è importante per riuscire a costruire il proprio futuro pensionistico.

LA RICHIESTA DI CONFINDUSTRIA

Inoltre, evidenzia Albini, “la previdenza complementare, sulla scorta dei più recenti provvedimenti normativi ha contribuito a fornire una risposta alle crescenti esigenze di flessibilità e gradualità del sistema nel suo complesso, agevolando (ad esempio con la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) anche la copertura di un bisogno crescente di protezione sociale in caso di discontinuità occupazionale o di uscita anticipata dal mercato del lavoro, di non facile soluzione nell’attuale contesto di finanza pubblica”. Da Albini arriva quindi la richiesta, in questo particolare momento post-pandemia, al regolatore politico di “una maggiore attenzione al tema della previdenza complementare e alla necessità di un suo potenziamento”.



