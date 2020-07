RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di D’Alfonso (Pd) per i pescatori (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA LETTERA DI D’ALFONSO

Il Senatore del Partito democratico Luciano D’Alfonso ha scritto una lettera a Susy Matrisciano, Presidente della commissione Lavoro del Senato, per evidenziare la necessità di una riforma pensioni riguardante i pescatori, categoria che “attualmente percepisce un assegno pensionistico che, per importo, è ben al di sotto del minimo percepito da altre categorie di lavoratori più fortunate”. L’ex Presidente della Regione Abruzzo ritiene “che vada ricostruito un sistema previdenziale che garantisca una vita dignitosa chi va in pensione, realizzando quelle condizioni minime per costituire, da una parte, il giusto coronamento di una vita di lavoro gravoso e usurante quale è quello del pescatore e, dall’altra, per contribuire a rendere attrattivo per i giovani questo lavoro”. Come riporta abruzzoweb.it, secondo D’Alfonso i costi di un intervento simile non dovrebbero essere elevati, tenendo anche conto che “non si tratta di una categoria dal notevole peso assoluto in termini di numero degli addetti, infatti il settore, anche con una ripresa di attività, non dovrebbe superare le 8000 unità”.

LA RISPOSTA DI MATRISCIANO

Tuttavia, “per poter avanzare una proposta che contemperi allo stesso tempo la sostenibilità dell’intervento e la salvaguardia di un reddito adeguato, sarebbe necessario avere piena contezza dell’impatto economico dell’operazione”. Matrisciano ha risposto alla lettera promettendo che verificherà se i pescatori saranno inclusi tra i lavoratori gravosi, mentre sull’ipotesi di una riforma “ritengo sia un argomento molto delicato che vada affrontato in modo più omogeneo anche con tutti gli altri percettori di pensione e anche sul punto so che ci sono dei tavoli aperti al Ministero”.



