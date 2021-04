RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di interventi locali a Perugia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELLO SPI-CGIL A PERUGIA

Michele Bravi, Segretario provinciale dello Spi-Cgil di Perugia, e Luciano Campani, Segretario Lega Spi-Cgil di Perugia-Corciano-Torgiano, ricordano che “i pensionati residenti nel comune di Perugia percepiscono assegni più bassi delle già basse pensioni presenti nel nostro Paese. Infatti, i dati, di fonte Inps, ci dicono che l’importo medio mensile delle pensioni di vecchiaia e di anzianità a Perugia corrisponde a 1.148 euro lordi mensili, addirittura il 15% in meno delle già basse pensioni italiane”. Per questo i due sindacalisti, come riporta umbriadomani.it, chiedono al Sindaco Romizi di prevedere “un’addizionale comunale progressiva e non piatta e una fascia di esenzione più alta, che deve tutelare i redditi e le pensioni più basse”.

IL POST DI GIARRUSSO

Sulla propria pagina Facebook, intanto, Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, esprime “piena vicinanza umana a Del Turco riguardo ai suoi problemi di salute, che non cancellano però il fatto che questo signore sia stato condannato a 3 anni e 11 mesi in forma definitiva, e che la legge dev’essere uguale per tutti”. Per questo il pentastellato ribadisce “stop vitalizi alla Casta! Sì a regole rigorose per i condannati, come abbiamo chiesto e ottenuto”, perché “tanti italiani con gravi problemi di salute, che non hanno mai avuto condanne in vita loro, percepiscono pensioni molto inferiori di quella di cui gode l’ex sindacalista e politico Del Turco, e non hanno mai goduto di alcun tipo di privilegio, vitalizio o maxi-stipendio”.

