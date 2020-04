RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di Pedretti (Spi-Cgil) al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PEDRETTI

Ivan Pedretti evidenzia il problema che si pone per i pensionati italiani di fronte alla crisi determinata dal coronavirus. Il Segretario generale dello Spi-Cgil, intervistato dal direttore dell’agenzia Dire, Nico Perrone, spiega infatti che “il 60% ha una pensione dai 500 ai 700 euro per cui hanno una pensione già molto povera; se il Paese va in crisi anche queste persone avranno il problema di come sbarcare il lunario, lo avevano prima, tanto più oggi”. “Tra l’altro, i pensionati hanno avuto paura delle dichiarazioni poi smentite rispetto al fatto che non ci sarebbero state le risorse per pagare le pensioni, ovviamente poi uno è sempre preoccupato”, ricorda il sindacalista.

LA RICHIESTA AL GOVERNO

Pedretti osserva quindi che per i pensionati non è stato previsto uno specifico provvedimento. “Prendiamo atto positivamente che le pensioni non sono messe in discussione, ma siamo preoccupati per il fatto che nell’ambito dei poveri c’e’ una quota importante che non viene mai considerata, bisogna garantire a tutti quelli che sono in difficoltà di ricevere un aiuto”. Da questo punto di vista, lo Spi-Cgil chiede quindi al Governo di “dare una risposta di maggiore finanziamento e intervento sul piano sociale che riguarda le case di riposo, ma anche chi porta a casa il pasto e le medicine alle persone sole. Ci sono associazioni del volontariato che vanno aiutate anche finanziariamente e che devono avere i dispositivi di sicurezza”. Vedremo quale sarà la risposta dell’esecutivo a questa sollecitazione sindacale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA