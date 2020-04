RIFORMA PENSIONI/ La richiesta su assegni di invalidità e reversibilità in Campania

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA A DE LUCA

Al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stata indirizzata una lettera da parte dei consiglieri regionali Enzo Alaia e Giovanni Zannini, nella quale si ricorda che “in queste ultime settimane l’emergenza da Covid ha acuito la condizione di difficoltà di tantissime famiglie che si sostengono solo grazie alle pensioni di invalidità e di reversibilità”. Da qui la richiesta “di estendere l’integrazione a mille euro, già prevista per le pensioni sociali, anche a queste categorie di pensioni, specie quando costituiscono l’unica fonte di reddito per le famiglie”. I due consiglieri, come riporta avlive.it, evidenziano che “il Piano di sostegno socio economico, adottato dal Presidente de Luca a favore delle classi sociali più deboli della Campania, si è distinto non solo per la significativa entità delle risorse impiegate, ma anche per lo sforzo della struttura regionale che ha ridotto al minimo le procedure burocratiche per accedervi”.

LE DIFFICOLTÀ PER MOLTE FAMIGLIE

Tuttavia, in queste settimane “è emersa l’esigenza di estendere la integrazione a mille euro delle pensioni sociali anche a quelle di invalidità e reversibilità. In molti casi, infatti, queste pensioni continuano ad essere l’unica fonte di reddito per quelle famiglie campane che, più di altre, hanno avvertito le conseguenze del lockdown”. Alaia e Zannini si dicono certi del fatto che De Luca, “che ha già dimostrato particolare sensibilità, vorrà valutare la nostra richiesta e si adopererà insieme alla sua Giunta per reperire le risorse necessarie a dare un ulteriore sostegno a chi vive peggio di altri questa fase di emergenza”.



