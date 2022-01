RIFORMA PENSIONI/ La richiesta sugli assegni di guerra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ODG DI BADOLE

La Legge di bilancio 2022, come noto, contiene anche delle misure di riforma pensioni. Al termine dell’iter parlamentare della manovra, alla Camera è stato approvato un ordine del giorno presentato da Mirco Badole che, come riporta bellunopress.it, ha l’obiettivo di aumentare le pensioni di guerra. “Gli invalidi e i mutilati di guerra sono una categoria di persone dimenticata da tutti, ma ancora piuttosto numerosa, alla fine del 2019 contava 99.000 italiani con una rappresentanza anche a Belluno. Ho incontrato personalmente il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Michele Vigne, la loro è un’istanza giusta e doverosa verso cittadini che hanno servito la patria e hanno riportato invalidità permanenti”, evidenzia il deputato della Lega.

Riforma pensioni/ Opzione Donna: per chi vale e fino a quando

LA RICHIESTA SULLE PENSIONI DI GUERRA

Ed è per questo motivo, spiega ancora Badole, “che, a margine dell’ultima Finanziaria, ho presentato un ordine del giorno al Governo in cui chiedo di rivedere gli importi economici previsti per pensioni, assegni e decorazioni al valore militare e l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, per aggiornarli e restituire loro l’originaria natura risarcitoria”, Nell’ordine del giorno, inoltre, “si chiede che gli importi economici non siano calcolati ai fini della concessione dell’assegno sociale o del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) o di strumenti analoghi e per il riconoscimento di misure di sostegno al reddito, comprese quelle legate all’emergenza Covid 19”. Non resta che vedere che seguito avrà questa iniziativa parlamentare.

RIFORMA PENSIONI/ Il pericolo inflazione per i pensionati

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni/ Il punto che interessa i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA