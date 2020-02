RIFORMA PENSIONI/ La richiesta sui risparmi di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BONFANTI

Gigi Bonfanti, Segretario generale uscente della Fnp, in un’intervista a Il Dubbio ricorda che la Cisl esige che “i risparmi derivanti da norme previdenziali siano sempre destinati alla previdenza”. Chiaro il riferimento alle risorse stanziate per Quota 100 che non saranno spese che secondo il sindacalista andrebbero quindi usate per finanziare altre misure di riforma pensioni. Nello specifico per Bonfanti, occorre “fissare regole che rimangano stabili nel tempo, dando la possibilità ai lavoratori di andare in pensione dai 62 anni senza ricalcolo contributivo e, in alternativa, con 41 anni di contributi senza limiti di età, oltre alla stabilizzazione dell’Ape sociale”. Dal suo punto di vista va anche data particolare attenzione “alle donne, a chi svolge lavori discontinui e ai giovani, al rilancio della previdenza complementare, all’adeguatezza della rivalutazione delle pensioni e alla definizione di una legge sulla non autosufficienza”.

LA RIFORMA DEL FISCO NON BASTA

Per Bonfanti, “il Governo deve capire che il problema delle previdenza in Italia non si risolve solo con la riforma del fisco: il problema è molto più ampio e articolato. La rivalutazione, ad esempio, è una norma prevista dalla Costituzione. Noi abbiamo il diritto di partecipare come cittadini alla riforma fiscale, che riguarda lavoratori e pensionati, ma il problema previdenziale è proprio solamente di una categoria. Perdere questa possibilità significa rischiare di abbandonare la previdenza sostituendola con l’assistenza, e questo noi non possiamo accettarlo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA