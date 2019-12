RIFORMA PENSIONI/ La richiesta sul fronte fiscale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA FISCALE

Proseguono le mobilitazioni dei sindacati sul territorio. A Genova c’è stato un presidio davanti alla Prefettura. “Un modo per dare un riconoscimento ai pensionati, che sono quelli che pagano di più in Europaè quello di intervenire sulle tasse e chiediamo che nel Def siano inserite detrazioni per poter compensare la perdita di potere d’acquisto”, sono le parole di Alba Lizzandri, segretaria organizzativa della locale Uil Pensionati riportate da genova24.it che ricordano come tra le rivendicazioni ci siano misure di riforma pensioni. “È il momento di dare una risposta seria. Serve una riforma fiscale seria perché i pensionati italiani sono quelli che pagano più tasse rispetto agli altri pensionati dei paesi europei”, spiega Domenico Sarti, Segretario generale dello Spi-Cgil di Ancona stando a quanto riportato da centropagina.it.

LA PERDITA PER I PENSIONATI

Sandro Bellagamba, della segreteria Uilp-Uil delle Marche ricorda la richiesta di ricostruire “il montante contributivo perché dai nostri centri studi risulta che i pensionati stanno ormai perdendo una mensilità. Presenteremo anche il problema degli incapienti che non possono portare in detrazione le spese mediche”. Oggi è in programma l’ultimo presidio dei pensionati in piazza Montecitorio, cui aderiscono i sindacati dei pensionati a livello nazionale. Non è però da escludere che ci siano nuove iniziative a gennaio, come ha fatto capire Piero Attioli, Segretario Fnp-Cisl di Genova, in mancanza di provvedimenti concreti da parte del Governo con la manovra.

