RIFORMA PENSIONI/ La riscossione per gli italiani all’estero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCHIRÒ

Angela Schirò segnala che dall’Inps sono arrivate rassicurazioni sul fatto che “i pagamenti delle pensioni all’estero non dovrebbero subire ritardi nonostante il fatto che una buona parte dei dipendenti dell’Istituto, sia a livello centrale che periferico, stia lavorando da casa – con il metodo del cosiddetto ‘smartworking’ – a causa dell’emergenza coronavirus”. La deputata del Pd eletta all’estero, in una nota riportata da Askanews, evidenzia però di aver ricevuto alcune segnalazioni circa il fatto che, “a causa dei possibili disservizi postali in tutto il mondo, coloro i quali hanno scelto di riscuotere il rateo pensionistico tramite assegno postale (e che rappresentano poco meno del 10% dei pensionati all’estero) potrebbero avere problemi nella riscossione della pensione a seconda ovviamente della funzionalità del sistema postale del Paese ove risiedono”.

L'ALTERNATIVA ALL'ASSEGNO POSTALE

In questo senso Schirò ricorda che “il pensionato all’estero può aprire un conto corrente presso qualunque banca nel proprio Paese di residenza e comunicarne i dati alla sede Inps che gestisce la sua pensione e alla banca che gestisce i pagamenti, al fine di avere l’accredito diretto delle proprie mensilità”. Inoltre, “il pensionato può riscuotere la pensione in contanti allo sportello presso i partner locali della banca che gestisce i pagamenti. Nella maggior parte dei Paesi, il pagamento viene localizzato presso agenzie Western Union”. Di fatto, quindi, per i pensionati all’estero c’è il modo di evitare futuri problemi dovuti ai disservizi postali.



