RIFORMA PENSIONI/ La scelta necessaria sulla previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MARIANI

Dalle pagine del Sole 24 Ore, Andrea Mariani interviene sulle ipotesi di riforma pensioni riguardanti la previdenza complementare, vista la ventilata apertura di un nuovo semestre di silenzio/assenso per destinare il Tfr dei lavoratori ai fondi pensione. Secondo il Direttore generale del Fondo Pensione Pegaso, “bisogna avere il coraggio di cambiare prospettiva e iscrivere tutti i lavoratori (o quanto meno i neo-assunti) al fondo pensione collettivo di riferimento con tutto il Tfr e la quota minima di contribuzione a carico del lavoratore e dell’azienda per poi permettere dopo 12 mesi di sospendere il versamento dei contributi e/o del Tfr. Il comparto di investimento di default per coloro che verrebbero iscritti automaticamente dovrebbe essere scelto dal fondo pensione, con una preferenza dove disponibile per le strategie life cycle”.

RIFORMA PENSIONI/ L'importanza dei "diritti inespressi"

RIFORMA PENSIONI: LA MOSSA SUL TFR PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per Mariani, “un cambiamento così significativo dovrebbe essere accompagnato da una maggiore flessibilità di scelte per rendere maggiormente tutelata la propria previdenza futura e quindi sarebbe necessario anche consentire di trasferire il Tfr maturato e accantonato presso l’Inps al fondo pensione, così come si dovrebbe consentire di versare una parte o tutto il Tfr accantonato e la posizione presso i fondi pensione nella propria posizione presso l’Inps, dal momento che il mercato delle rendite vitalizie ha evidenziato grande fatica a proporre soluzioni alternative alle pensioni pubbliche”. Si tratta, come si vede, di proposte di riforma delle pensioni che comporterebbero grandi cambiamenti. Non resta che vedere se saranno recepite in qualche modo dall’esecutivo nei prossimi mesi.

RIFORMA PENSIONI/ Lavoratori precoci e gravosi: l’età pensionabile dal 2023 è…

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni/ Pacifico (Anief): Governo agisca senza penalizzare i lavoratori

© RIPRODUZIONE RISERVATA