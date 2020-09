RIFORMA PENSIONI/ La scelta sui fondi per i lavoratori (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CORBELLO

Sergio Corbello non ha dubbi: un lavoratore in via di pensionamento dovrebbe investire sui fondi pensione. Il Presidente di Assoprevidenza, intervistato dal Sole 24 Ore, spiega infatti che i numeri mostrano che “per i fondi a contribuzione definita, come quelli che operano in Italia, le riserve sono valutate ai prezzi di mercato che, oggi, sono penalizzati. Ma i rendimenti sono in ripresa e nonostante diverse brutte semestrali le prospettive sono di miglioramento ulteriore. Quest’anno è stato drammatico e ancora non sappiamo cosa succederà in autunno. Per questo chi lascia ora il lavoro e ha una forma complementare è meglio ora attenda tempi migliori: può scegliere di continuare a mantenere la posizione e, magari, di incrementarla, ‘lucrando’ il beneficio fiscale. Salvo casi di bisogno impellente, la pensione Inps offre ancora un tasso di sostituzione comunque più che significativo”.

I PASSI AVANTI NECESSARI PER I FONDI PENSIONE

Per Corbello “sul lungo periodo l’investimento in fondi pensione è stato comunque migliore del Tfr, per questo vale la pena non uscire ora e usare a pieno il ‘portafoglio fiscale’ di cui si dispone”. Anche perché esiste una deducibilità fiscale dei contributi versati. Dal suo punto di vista è comunque importante che il settore faccia un passo avanti verso un maggior utilizzo della tecnologia, per esempio rendendo possibili le operazioni sui fondi direttamente online e non più tramite l’utilizzo di moduli cartacei, un po’ come avviene per le operazioni bancarie. Un’innovazione che potrebbe quindi essere importante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA