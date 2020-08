RIFORMA PENSIONI/ La sfida per il dopo Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GUERRA

In una recente intervista al Manifesto, Maria Cecilia Guerra ha risposto a una domanda relativa a Quota 100, la misura di riforma pensioni di cui tanto si è discusso il mese scorsi nei giorni di Consiglio europeo, visto che il Premier olandese Mark Rutte ne ha chiesto l’abolizione. La sottosegretaria all’Economia ha ricordato che si tratta di “una misura emergenziale in un contesto in cui sarebbe stato meglio procedere con proposte di tipo strutturale. Mi ha colpito che, oltre ai dipendenti pubblici, nel lavoro privato hanno fatto richiesta persone con un reddito basso o nullo. Il problema non è l’anticipo della pensione, ma l’età prossima alla pensione di soggetti esclusi dal mercato che non hanno la possibilità di trovare un’altra occupazione. Dovremo accompagnare queste persone alla pensione, oltre a lavorare con un orario ridotto, ad esempio”.

LA SFIDA PER IL DOPO QUOTA 100

Secondo Guerra, questo è “un problema che dovremo affrontare nel medio periodo. Accadrà sempre più spesso con la trasformazione tecnologica”. Come noto, è ripreso il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni e per l’esponente del Pd bisognerà “individuare con maggiore scientificità le categorie di persone interessate, a partire da coloro che hanno fatto lavori usuranti. Dovremo anche considerare un problema posto da un sistema previdenziale sempre più contributivo. A chi ha carriere lavorative intermittenti perché si è formato, è precario, è disoccupato dovrebbe essere riconosciuta la tutela sociale. È una sfida enorme. Anche questo passaggio va affrontato con un pensiero lungimirante”.



