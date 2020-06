RIFORMA PENSIONI/ La situazione dell’Italia nel Global pension report

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, I DATI DEL GLOBAL PENSION REPORT

Nei giorni scorsi, Italia Oggi ha riportato i dati del Global pension report realizzato da Allianz, contenente un’analisi della situazione dei sistemi previdenziali nei principali Paesi del mondo. I migliori, secondo il report, sono quelli di Svezia, Belgio e Danimarca. “Il sistema italiano si posiziona al diciottesimo posto, battendo diversi Paesi europei come la Germania e la Francia. L’Italia ha comunque un punteggio superiore alla media in termini sia di adeguatezza che di sostenibilità, piazzandosi nella top ten”. Secondo l’analisi, le misure di riforma pensioni hanno dato i loro frutti stabilizzando il sistema e ora “non ci sono molte leve su cui agire per migliorare ulteriormente il risultato dell’Italia, dove peraltro le aliquote di contribuzione e i benefit ratio sono relativamente alti”.

Pubblicità

I PROBLEMI DA AFFRONTARE PER L’ITALIA

I problemi che l’Italia deve affrontare sono però il rapido invecchiamento della popolazione e la mancanza di spazi di manovra finanziaria. “Alla luce di questo scenario, probabilmente il modo più efficace per mettere in sicurezza il sistema dal punto di vista demografico non è modificarlo ulteriormente, quanto migliorare le opportunità di lavoro per le persone meno giovani”. Un obiettivo non facile da raggiungere in tempi brevi, ma su cui forse conviene cominciare a investire, tenendo però sempre a mente che vi sono delle attività che non possono essere svolte da persone sopra una certa età e che dopo un certo numero di anni di lavoro sarebbe giusto poter andare in pensione indipendentemente dall’età anagrafica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA