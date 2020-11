RIFORMA PENSIONI/ La soluzione Fornero per i giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Agli “Stati generali delle pensioni”, convegno tenutosi mercoledì scorso e organizzato dall’Università Bocconi e da Deutsche Bank, ha preso parte anche Elsa Fornero che, come riporta Il Corriere della Sera, ha incentrato il suo intervento sulla necessità di prevedere misure di riforma pensioni che guardino ai giovani. Per loro “bisogna prevedere contributi figurativi a carico dello Stato pagati con il ricorso ad una tassazione progressiva e non con i contributi sociali per permettere a quanti sono temporaneamente fuori dal mercato del lavoro di maturare contributi”, ha detto l’ex ministra del Lavoro. In buona sostanza dal suo punto di vista per coprire i buchi contributivi che i giovani potranno avere nel corso della loro vita lavorativa occorrerà fare ricorso alla tassazione generale e non aumentare i contributi che finiscono per pesare sul costo del lavoro a carico delle imprese e sulla busta paga dei lavoratori stessi.

LE PAROLE DI MARIA BIANCA FARINA

All’evento ha partecipato anche Maria Bianca Farina, Presidente dell’Ania, che, come riporta insurancetrade.it, “ha ricordato quanto il settore assicurativo sia centrale e protagonista nel sistema pensionistico, ma ha anche chiesto di aumentare gli sforzi pubblici nell’incentivare la previdenza complementare. Male, in questo senso, non aver più ripetuto l’invio della busta arancione: occorrerebbe invece un portale italiano dedicato alla situazione pensionistica del cittadino, che aiuti così le persone a restare informate e scegliere consapevolmente cosa fare”. Va ricordato che tra le richieste dei sindacati al Governo nell’ambito del confronto sulla riforma pensioni c’è anche quella di incentivare la previdenza complementare.



