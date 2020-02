RIFORMA PENSIONI/ La spesa assistenziale continua a crescere (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Il Centro Studi Itinerari previdenziali ha elaborato i dati 2018 del Casellario Centrale dei pensionati Inps facendo emergere che circa 6,4 milioni di pensionati, pari al 40% del totale, ricevono un assegno inferiore ai mille euro. Le pensioni sotto tale importo sono invece 14,9 milioni. Questo perché in media, ogni pensionato percepisce 1,424 assegni. Il Centro Studi evidenzia l’aumento delle prestazioni assistenziali, che ha riguardato 4.121.039 soggetti, 38.163 in più rispetto all’anno, per un costo complessivo di 22,350 miliardi di euro. Un altro dato che fa riflettere è che i beneficiari di prestazioni totalmente o parzialmente assistite sono 7.889.693, pari al 49,3% del totale dei pensionati.

L’AUMENTO DELLA SPESA ASSISTENZIALE

Teleborsa riporta le parole di Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, secondo cui “fa oggettivamente riflettere che un Paese appartenente al G7 come l’Italia abbia quasi il 50% di pensionati totalmente o parzialmente assistiti”. Dal suo punto di vista “questa situazione non sembra corrispondere alle effettive condizioni economiche italiane, tanto più che, a differenza delle pensioni finanziate da imposte e contributi, queste prestazioni gravano per 33,4 miliardi sulla fiscalità generale e non sono neppure soggette a imposizione fiscale. Il nocciolo del problema è che mentre le prestazioni previdenziali sono state ridotte a mezzo di stringenti riforme che hanno comunque colto l’obiettivo di stabilizzare la spesa, quelle assistenziali continuano ad aumentare sia per le continue ‘promesse’ politiche sia per l’inefficienza della macchina organizzativa”.

