RIFORMA PENSIONI/ La strategicità della previdenza complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Durante la recente presentazione del position paper “Il ruolo dei Fondi Negoziali per la crescita del sistema Paese”, realizzato con il supporto di The European House-Ambrosetti, il Presidente del Fondo Perseo Sirio, Wladimiro Boccali, ha ricordato che “il primo pilastro della previdenza, da solo, non è sufficiente a garantire un sistema pensionistico sostenibile ed adeguato. L’investimento nella previdenza complementare di secondo pilastro è quindi strategico e indispensabile all’interno della legislazione che conosciamo”. “Avevamo bisogno di una visione organica del sistema pensionistico, e ci siamo riusciti grazie a questo studio”, ha aggiunto Boccali. Il tema della previdenza complementare è del resto anche sul tavolo del confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni.

GLI STATI GENERALI DELLE PENSIONI

Resta da capire se verranno prese misure per incentivarla che vadano oltre il semestre di consenso-assenso sul Tfr chiesto dai sindacati, arrivando magari a varare interventi fiscali a favore del comparto. Ovviamente in questo caso bisognerebbe anche mettere sul piatto delle risorse finanziarie. Intanto oggi pomeriggio si terranno “Gli Stati Generali delle Pensioni – Covid shock, debito pensionistico e debito pubblico”, un appuntamento organizzato dall’Università Bocconi e da Deutsche Bank che vedrà protagonisti diversi ospiti illustri tra cui Elsa Fornero, Ignazio Visco, Maria Bianca Farina, Pasquale Tridico, Gianmario Verona, Davide Iacovoni, Roberto Parazzini e Francesco Giavazzi. Con l’evento si cercheranno di mettere in luce le implicazioni di medio-lungo periodo dello shock determinato dalla pandemia anche per la dinamica del debito pensionistico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA