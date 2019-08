RIFORMA PENSIONI/ La trappola della deflazione salariale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALLEGATI

In un articolo pubblicato sul Manifesto si parla di uno dei problemi dell’economia italiana: la bassa produttività. Un tema che alla fine arriva a intrecciarsi con i temi della riforma pensioni. Infatti, Mauro Gallegati spiega che per aumentare la produttività esistono due vie: “produzioni avanzate o nuovi beni e servizi (che hanno prezzi più elevati) e/o ridurre il costo del lavoro”. Chiaramente la prima è più costosa, mentre l’altra “almeno per le singole imprese, non ha costi diretti immediati”. “È da 22 anni che da noi si insiste con la seconda via, con provvedimenti sul lavoro. Il mercato del lavoro in Italia è stato oggetto di riforme continue di ispirazione liberista che, identificando la riduzione del costo – soprattutto del salario – con la flessibilità, hanno finito per rendere precaria la vita lavorativa, annullare gli aumenti salariali e ridurre i diritti dei lavoratori”, scrive il Professore di Economia.

IL PROBLEMA DELLA DEFLAZIONE SALARIALE

Dal suo punto di vista è “chiaro che gli unici prodotti della deflazione salariale sono il fenomeno dei working poors, ormai un lavoratore su dieci lo è oggi in Italia, la precarizzazione del lavoro – e di conseguenza una pensione da fame – e una nuova ondata di migrazione, soprattutto giovanile, che sopravanza quella che pare così tanto preoccuparci”, scrive Gallegati, secondo cui “è ormai chiaro che dobbiamo investire in ricerca e sviluppo in produzioni meta-sostenibili e ad usare intelligenza artificiale e robot per vivere meglio – pagandoci le pensioni e un reddito di base – e che i salari correnti – fermi agli anni Novanta – sono troppo bassi per avere una domanda interna sufficiente a produrre un livello adeguato di occupati”.

