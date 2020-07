RIFORMA PENSIONI/ La versione olandese di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SULLA SPESA ITALIANA

In un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano viene “smontata” quella che viene definita “una favola datata e falsata”, relativa al fatto che l’Italia, a detta dei Paesi frugali, “sarebbe la cicala del welfare pensionistico in Europa”. Nicola Borzi ricorda infatti che “con un’accelerazione impressionante dopo la crisi del 2008, il Governo di Roma ha introdotto riforme previdenziali tra le più draconiane al mondo e nemmeno ‘Quota 100’ ha scalfito questo rigore di fondo”. I dati Istat dicono infatti che “la previdenza è la prima voce di spessa pubblica, ma nel 2019 il suo peso è calato del 4% rispetto al 1995. Alle pensioni, sul totale della spesa previdenziale, l’anno scorso è andato l’86,6% (275,1 miliardi) rispetto al massimo del 90,7% del 2002. Nonostante la spesa aggiuntiva per ‘Quota 100’” (circa 2,1 miliardi per le pensioni più altri 600 milioni per il Tfr) le pensioni nel 2019 sono costate in percentuale allo Stato meno che nel 1995”.

LA QUOTA 100 OLANDESE

Tra l’altro nell’articolo viene ricordato che “secondo l’ultimo libro bianco dell’Ocse, in Olanda a giugno 2019 sindacati e datori di lavoro hanno siglato un accordo che ha fermato temporaneamente l’aumento dell’età pensionabile: fino al 2021 questa rimarrà a 66 anni e 4 mesi e salirà a 67 anni nel 2024 anziché nel 2021 come previsto. Anche dopo il 2024 l’età pensionabile potrebbe aumentare più lentamente rispetto alle norme precedenti: è la versione olandese di ‘Quota 100’”.



