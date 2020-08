RIFORMA PENSIONI/ “L’adesione informata” per la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Domenico Proietti ritiene che il modello di previdenza complementare italiano sia “uno dei frutti migliori delle relazioni industriali degli ultimi venti anni”. Per contribuire a un suo rilancio, scrive il Segretario confederale della Uil in un articolo pubblicato sul numero di luglio della rivista Lavoro & Welfare dedicato alla previdenza complementare, occorre “riprendere una campagna di informazione e comunicazione che raggiunga in modo capillare tutte le fasce di popolazione mettendo ogni lavoratore nella migliore condizione per poter scegliere il proprio futuro previdenziale. Questa campagna, che potremmo chiamare di ‘adesione informata’, dovrebbe coniugare la comunicazione istituzionale con l’apertura di un nuovo semestre di ‘silenzio-assenso’ dedicato alla scelta di destinazione del Tfr”.

L’IMPORTANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Secondo Proietti, l’obiettivo di questo semestre dovrebbe essere “quello di favorire – in maniera sempre libera e volontaria – un aumento del livello delle adesioni ai Fondi pensione”. Il sindacalista chiede però al Governo di intervenire anche per “ridurre la tassazione sui rendimenti annuali, inopinatamente elevata dall’11 al 20%”. Anche perché “in Europa il modello fiscale dominante prevede una completa esenzione della tassazione in fase di accumulo; questo perché un sistema che opera una tassazione solo in fase di riscatto,è il migliore per garantire la crescita del montante previdenziale“. Vedremo se queste istanze, che fanno parte della piattaforma sindacale, verranno accolte dall’esecutivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA