RIFORMA PENSIONI/ L’allarme deflazione per gli assegni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ALLARME DEFLAZIONE

Il Segretario generale della Fnp-Cisl Piero Ragazzini e il Segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga ricordano che la deflazione è un pericolo per i pensionati attuali e futuri. L’andamento negativo dell’indice dei prezzi, infatti, colpisce in modo diverso da una misura di riforma pensioni, ma i suoi effetti possono essere ugualmente negativi. “La deflazione determina una minore crescita, o una maggiore caduta, del Pil nominale e quindi una crescita del rapporto debito/Pil. Una minore crescita e la caduta del Pil nominale si riflettono in modo negativo sulla valorizzazione annuale dei contributi versati dai lavoratori ai fini pensionistici, che sono rivalutati annualmente in base alla variazione media quinquennale del Pil nominale. Quindi si determina un valore più basso delle pensioni future”, evidenziano i due sindacalisti.

LA PAROLE DI RAGAZZINI E GANGA

“Inoltre, viene meno l’annuale perequazione delle pensioni in base all’aumento dei prezzi. Il fatto è poi aggravato se si esaminano le cause che producono, secondo i dati Istat, la deflazione che determinata essenzialmente dalla forte diminuzione del prezzo dei carburanti, mentre i prezzi dei generi alimentari, della cura della casa e della persona sono aumentati del 2,4%”, aggiungono Ragazzini e Ganga, sottolinenando così che il potere d’acquisto dei pensionati rischierebbe di essere intaccato. Per questo ritengono che in tema di pensioni “dovrà essere riaperto immediatamente il confronto teso ad individuare le misure necessarie per evitare ricadute sui trattamenti pensionistici in essere e su quelli futuri”.



