RIFORMA PENSIONI/ L’alternativa a Quota 102 dai 64 anni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALASSO

Vincenzo Galasso, in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore, evidenzia come sia necessario “risolvere l’iniquità generata da Quota 100” e “rispondere alla domanda di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro avanzata da lavoratori e imprese”. Istanze per le quali non sembra adatta una misura di riforma pensioni come Quota 102, che “potrebbe essere facilmente ascritta a quegli sprechi, a cui faceva riferimento Draghi nel suo discorso al Senato, che rappresentano un torto alle prossime generazioni, ‘una sottrazione dei loro diritti’. E non gioverebbe certo alla credibilità dell’Italia in Europa, dopo che quest’estate Quota 100 è stata usata come una clava dal governo olandese per evidenziare i vizi italici rispetto alla frugalità nordica”.

L’ALTERNATIVA A QUOTA 102 DAI 64 ANNI

Secondo l’economista, “bisognerebbe ritornare allo spirito originario della riforma Dini consentendo il pensionamento già a 64 anni, anche indipendentemente dagli anni contributivi, ma calcolando la pensione interamente con il metodo contributivo. Diversamente da Quota 100 (o 102), ma analogamente a Opzione Donna, ciò comporterebbe una riduzione della pensione attorno al 5-6% per ogni anno di anticipo. Questo taglio potrebbe essere evitato per alcune categorie di lavoratori in difficoltà, come già avviene oggi con l’Ape sociale. In altre circostanze, la riduzione delle pensioni potrebbe essere parzialmente compensata dalle imprese, che negli ultimi anni, in concertazione con i sindacati, hanno fatto uso di strumenti onerosi per modificare la struttura per età della loro forza lavoro”.

