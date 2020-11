RIFORMA PENSIONI/ L’alternativa a Quota 102 e Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALASSO

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Vincenzo Galasso evidenzia l’esistenza di un legame tra la fine di Quota 100 e l’inizio del Recovery Plan. “Aumentare la produttività nel mercato del lavoro di una società che invecchia è un obiettivo perseguibile con il Recovery Plan, attraverso una combinazione di investimenti e riforme”, scrive il Professore di Economia politica alla Bocconi, evidenziando che “agli investimenti vanno affiancate riforme che consentano ai lavoratori anziani un’uscita flessibile dal mercato del lavoro, ma senza ulteriori costi per il bilancio pubblico, dopo quelli imposti da Quota 100”. Dunque non dovrebbero essere Quota 102 o Quota 41 a sostituire Quota 100, che non a caso, evidenzia Galasso, “è stata protagonista, in negativo, anche nella negoziazione europea sul Recovery Fund”.

LE ALTERNATIVE A QUOTA 102 E QUOTA 41

Dal suo punto di vista, quindi, per la riforma pensioni “occorre pensare a strumenti alternativi, che riportino il sistema pensionistico italiano verso lo schema contributivo con flessibilità in uscita originariamente disegnato dalla riforma Dini – o che si avvalgano del mercato per consentire l’uscita anticipata del lavoratore. Nel primo caso, si tratterebbe di passare al calcolo contributivo per chi vuole anticipare il pensionamento – sull’esempio di Opzione Donna, possibilmente con una parte della penalizzazione a carico dell’imprese”. “In alternativa, si potrebbe pensare a un anticipo pensionistico aziendale, sull’esempio dell’Ape volontario, in cui lavoratori e imprese si fanno carico, in proporzioni da definirsi, delle spese per interessi e del premio assicurativo”.



