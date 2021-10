Riforma pensioni/ Rottura Governo-Sindacati. Landini: 600 milioni non bastano

LE PAROLE DI LANDINI, SBARRA E BOMBARDIERI

L’incontro tra Mario Draghi e i sindacati ha lasciato insoddisfatti quest’ultimi, anche per quel che riguarda i temi legati alla riforma delle pensioni. Come riporta Adnkronos, per Maurizio Landini, infatti, le risorse che l’esecutivo intende stanziare per questo capitolo della Legge di bilancio sono insufficienti. “Con 600 milioni non fai una riforma degna di questo nome”, ha in particolare evidenziato il Segretario generale della Cgil. Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, ha ricordato che le pensioni “non possono essere considerate un dettaglio nella contabilità generale dello Stato: non sono solo un costo economico ma soprattutto un problema di sostenibilità sociale. Ed è sbagliato ritenerle un lusso, un privilegio o una regalia”. “Sulle pensioni non c’è neanche una scelta: né 102 né 104, c’è solo la scelta di stanziare 600 milioni per la proroga di Opzione Donna e l’Ape sociale”, ha aggiunto Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil. “Valuteremo quello che il Governo fa, decideremo le iniziative di mobilitazione più adatte”, ha sottolineato ancora Landini.

L’ipotesi di una riforma delle pensioni che passi da Quota 102 e Quota 104 viene bocciata da Manageritalia in quanto, spiega il Presidente Mario Mantovani, “rappresenterebbe l’ennesima misura tampone che perpetra la creazione di tanti scalini – per evitare lo scalone- – e quindi lascerebbe sempre fuori qualche coorte di lavoratori, creando scontento”. In particolare, aggiunge “l’ipotesi 102-104 non farebbe altro che penalizzare le donne, che non arrivano a soddisfare i requisiti e quindi non potrebbero accedere al pensionamento anticipato; l’abolizione tout court di Opzione donna senza gradualità non lascia loro scelte alternative”. In questo senso Manageritalia ha una proposta “all’insegna della flessibilità, della stabilità e della sostenibilità”.

LE PAROLE DI MANTOVANI

La flessibilità dovrebbe infatti consentire a tutti i lavoratori di poter scegliere quando andare in pensione. Quindi per le donne, che generalmente hanno un’anzianità contributiva più bassa, “si dovrebbe poter modulare l’età anagrafica e gli anni di lavoro all’interno di un range definito, senza mettere all’interno di una quota altri paletti”. La stabilità dovrebbe essere garantita da regole certe e durevoli “senza continue rimodulazioni, in modo da favorire, nelle nuove generazioni, l’attitudine a programmare il proprio futuro previdenziale”. Per quanto riguarda la sostenibilità, secondo Manageritalia è importante che i costi delle misure pensionistiche non si riversino sulle generazioni future. “Sotto questo profilo la proposta del Presidente dell’Inps Tridico, di anticipare solo la quota contributiva, sarebbe meno gravosa per il bilancio dello Stato e molto più percorribile”.

