RIFORMA PENSIONI/ Landini: a settembre bisogna entrare nel merito (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ORLANDO

Ieri si è tenuto l’incontro tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni e il ministro del Lavoro Andrea Orlando, come riporta Lapresse, ha spiegato che “noi abbiamo proposto il lavoro che è emerso da una commissione che dovrà definire il lavori cosiddetti ‘gravosi’. Alla luce delle valutazioni e dei pareri degli altri ministeri coinvolti proseguirà la discussione mi auguro con un esito positivo”. Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale della Uil, ha spiegato che al ministro è stata presentata la piattaforma unitaria sindacale, incentrata in particolare su “flessibilità in uscita a partire da 62 anni, riconoscimento di 41 anni di contributi come elemento valido per andare in pensione, attenzione particolare nella costruzione del sistema previdenziale del futuro per i giovani e le donne” e ora “ci aspettiamo che Governo e partiti di coalizione diano risposte chiare”.

LE DICHIARAZIONI DI LANDINI

Come riporta Italpress, per Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl, dopo questo incontro “finalmente si apre il confronto sul tema della previdenza e delle pensioni, reso urgente anche per effetto della confusione a dicembre della sperimentazione di quota 100”. Il sito della Stampa riporta invece dichiarazioni più articolate di Maurizio Landini, secondo cui a settembre “è necessario entrare nel merito perché il tipo risposte che ci verrano date sono importanti e noi intendiamo su questo farne una vera e propria vertenza, avviare una mobilitazione”. Il Segretario generale della Cgil ha anche ricordato “c’e’ bisogno di una riforma che non si risolve in Quota 100 e credo che questo sia un tema da affrontare”.

