RIFORMA PENSIONI/ Landini: va cambiata davvero la Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Maurizio Landini, dal palco di piazza Santi Apostoli a Roma, dove ieri si è tenuta la mobilitazione unitaria dei sindacati con un focus particolare sui temi di riforma pensioni, ha ricordato che “il governo si è preso un impegno con noi. La riforma delle pensioni non è quota 100, è cambiare davvero la legge Fornero”. Secondo quanto riportato dal sito di Rassegna sindacale, il Segretario generale della Cgil ha anche indicato dove poter trovare le risorse per finanziare interventi in ambito previdenziale: “Dal fisco. Vivere in un Paese con 118 miliardi di evasione non solo è ingiusto. È inaccettabile. mette in discussione l’esistenza dei diritti”.

LE PAROLE DI BARBAGALLO

Landini ha voluto anche chiarire che “non siamo d’accordo con lo slogan che si combatte l’evasione fiscale affinché tutti paghino meno tasse; il problema vero è farle pagare a quelli che non lo fanno oggi, in modo che la riduzione vada finalmente ai dipendenti e ai pensionati, cioè gli unici che in questi anni hanno versato fino all’ultimo centesimo”. Come ha spiegato Carmelo Barbagallo, anch’egli presente alla manifestazione, i pensionati saranno in piazza Montecitorio anche domani e dopodomani. “Bisogna che nel governo si attrezzino a fare una grande riforma fiscale per ridurre le tasse sui lavoratori e sui pensionati e per ridare prospettive economiche al Paese”, ha detto il Segretario generale della Uil, che, stando a quanto riporta l’Ansa, ha aggiunto: “Se lavoratori e pensionati non recuperano il potere di acquisto, questo Paese non si riprende”.

