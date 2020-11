RIFORMA PENSIONI/ L’anticipo di 5 anni con il Fondo Tris (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL FONDO TRIS

Si sta parlando, nell’ambito del confronto tra Governo e sindacati sulla riforma pensioni, di potenziare gli strumenti che consentano un ricambio generazionale nel mercato del lavoro. Il Sole 24 Ore spiega che in questo campo è operativo, presso l’Inps, il Fondo di solidarietà bilaterale Tris dedicato al settore chimico e farmaceutico. “Tramite il Fondo Tris, l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con il personale vicino alla pensione di vecchiaia risparmiando il costo contributivo”. I requisiti pensionistici dovranno essere raggiunti entro i successivi cinque anni e per accedere all’assegno straordinario è necessario, oltre che l’accordo tra azienda e singolo lavoratore, anche un’intesa coi sindacati. Il Fondo Tris può essere utilizzato anche per il raggiungimento dei requisiti utili per accedere a Quota 100.

I CASI DI RIDUZIONE DELL’ASSEGNO

Il quotidiano di Confindustria specifica anche che “ai lavoratori che raggiungono il diritto alla pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia, il Fondo riconosce il versamento della contribuzione figurativa fino al raggiungimento del diritto alla pensione”. L’importo dell’assegno viene però ridotto “in caso di intervento di altre prestazioni pubbliche, comprese le misure di sostegno al reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”. L’assegno viene corrisposto mensilmente fino al mese antecedente la decorrenza della pensione, ma il lavoro può chiederne il versamento in un’unica soluzione. “Tuttavia, in questo caso l’importo sarà pari al 50% dell’assegno in forma rateale”.



