RIFORMA PENSIONI/ L’attesa sul fondo prepensionamenti Pmi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ATTESA PER IL FONDO PREPENSIONAMENTI PMI

Tra le misure di riforma pensioni inserite nella Legge di bilancio, come ricorda il sito del Sole 24 Ore, c’è l’istituzione di un fondo di 550 milioni (in tre anni) a disposizione delle Pmi “per avviare prepensionamenti di lavoratori con almeno 62 anni di età. I criteri saranno ufficializzati con un Dm da pubblicare entro marzo 2022”.

Pmi.it evidenzia che il fondo vale 150 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e altri 200 milioni per il 2024. “Il prepensionamento avviene ‘su base convenzionale’ senza prevedere modalità di accompagnamento alla pensione (eventuale accredito di contributi figurativi o assegno economico in stile Ape Sociale). Per quanto concerne i requisiti della Pmi in crisi, non vengono specificati criteri di identificazione, definizioni o dimensione, lasciando ipotizzare che si tratti di aziende fino a 50 lavoratori”.

RIFORMA PENSIONI, IL CONTEGGIO DEI CONTRIBUTI PER OPZIONE DONNA

Stando sempre sul tema della riforma pensioni, per quanto riguarda la proroga annuale di Opzione donna, sottolinea il sito di Ipsoa citando la circolare della Fondazione Studi consulenti dei lavoro sulle novità previdenziali della manovra, restano “confermate le finestre di attesa di 12 e 18 mesi” e non bisogna dimenticare che i 35 anni di contributi necessari all’accesso devono essre “‘effettivi’, escludendo cioè la contribuzione figurativa della disoccupazione (Aspi, Mini-Aspi e Naspi) e della malattia non integrata dal datore di lavoro. L’accesso a Opzione Donna in tutti i settori potrà essere richiesto anche dopo il 2022, sempre a condizione che i requisiti siano però maturati entro la scadenza fissata al 31.12.2021”.

