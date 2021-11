RIFORMA PENSIONI/ L’attualizzazione della Legge Fornero necessaria (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TREGUA

In un articolo pubblicato sul Quotidiano di Sicilia, il direttore Carlo Alberto Tregua ricorda che “l’anno prossimo, salvo aggravi, lo Stato erogherà 308 miliardi di euro mediante 22,8 milioni di assegni pensionistici”. Di fatto, quindi, “un terzo del bilancio dello Stato serve per sostenere cittadini che in parte hanno meritato l’assegno ed in parte, invece, no. Ci riferiamo a tutti i pensionati che ricevono ancora gli importi calcolati col metodo retributivo, cioè non proporzionati ai contributi versati, e ad altri che ricevono tale assegno calcolato col metodo misto, retributivo-contributivo, in base alla riforma Dini, entrata in vigore il primo gennaio 1996”. Tregua ricorda che secondo l’Inps, un ricalcolo contributivo di tutti gli assegni porterebbe a una spesa complessiva tra i 45 e i 50 miliardi di euro.

L’ATTUALIZZAZIONE DELLA LEGGE FORNERO

Tale ricalcolo sarebbe però incostituzionale, ciò non toglie che bisognerebbe lavorare a un sistema più equilibrato che sfavorisce i giovani. Per Tregua occorre un ritorno alla Legge Fornero, perché “non si può continuare ad appesantire il sistema pensionistico mandando fuori dal lavoro cittadini di sessanta – sessantadue – sessantaquattro -sessantasei anni, perché l’attuale limite di sessantasette anni è congruo in relazione all’attesa di vita”. Per il direttore del Qds la riforma delle pensioni del 2011 andrebbe però attualizzata “passando definitivamente al calcolo contributivo delle pensioni ed allungando ulteriormente il limite oltre i sessantasette anni”, così da “rendere compatibile ed equilibrato il servizio previdenziale”.

