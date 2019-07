RIFORMA PENSIONI/ Lavorare fino a 70 anni, la proposta di Palmer (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DI PALMER

Mentre in Italia con la riforma pensioni con Quota 100 si è data la possibilità di accedere alla quiescenza a 62 anni, se in possesso di un’anzianità contributiva di 38 anni, altrove in Europa c’è chi pensa sia necessario portare l’età pensionamento a 70 anni. Sul blog di Nicola Porro, infatti, un articolo di Leopoldo Gasbarro riporta le parole di Edward Palmer ritenuto uno dei padri del sistema pensionistico svedese. “È necessario stabilire un’età di pensionamento che salga di molto, eventualmente dando un premio economico per quelli che scelgono di continuare a lavorare. L’attuale generazione che pensa di andare in pensione a 65 anni deve comprendere che non ne avrà la possibilità e che si dovrà lavorare forse fino a 70 anni almeno e quelli che arriveranno dopo di loro dovranno farlo per un tempo ancora più lungo. Visto che si vive di più la gente che può evitare di andare in pensione a 65 anni dovrà farlo, dovrà continuare a lavorare. È questo il nostro destino”.

L’UGUAGLIANZA DI PARTENZA

Palmer ha anche ricordato che “la Svezia è una società relativamente egualitaria e questo ha molto a che fare con l’educazione prescolare. Tale approccio aiuta a liberare le donne, aiuta uomini e donne a condividere i ruoli. È essenziale garantire a tutti un uguale punto di partenza”. Parole che divideranno gli italiani tra coloro che ritengono che Palmer si sbagli e che non è possibile restare al lavoro per così tanti anni e quanti invece pensano che sia inevitabile un aumento dell’età pensionabile. Ovviamente c’è anche un via di mezzo: un’età pensionabile differenziata a seconda della professione svolta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA