RIFORMA PENSIONI/ Lavoratori portuali chiedono modifica al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROTESTA DEI PORTUALI

Mentre il Governo ha inserito Quota 102 nella Legge di bilancio, in tema di riforma pensioni c’è da segnalare la protesta dei lavoratori portuali, che, come spiega Il Secolo XIX, chiedono di avere un’uscita anticipata viste le caratteristiche dell’attività svolta che prevedono turni h24 ed esposizione alle intemperie. “Il Governo deve colmare questa iniquità rispetto ad altri settori produttivi e consentire anche ai lavoratori portuali l’esodo anticipato oggi riconosciuto solo ad una parte di essi oltre che ad altre categorie di lavoratori dei trasporti” spiegano i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti in una nota. Come riporta l’Ansa, ieri si è registrato uno sciopero spontaneo di quattro ore dei lavoratori delle riparazioni navali al porto di Genova contro la riforma delle pensioni che andava in Consiglio dei ministri.

LA PROPOSTA DI GRILLO

Nel frattempo Beppe Grillo, dal suo blog, lancia la sua proposta “semplice, equa e sostenibile” per riformare il sistema pensionistico guardando ai giovani. Una proposta che ricalca quella di Pasquale Tridico ribattezzata giornalisticamente Ape contributiva: “Permettiamo ai lavoratori del sistema misto di andare in pensione a 63 anni con la quota contributiva maturata fino ad oggi, e diamo loro al compimento dei 67 anni, l’età ordinaria di vecchiaia, la parte retributiva”. Grillo fa propria anche un’altra istanza del Presidente dell’Inps: rendere gratuito il riscatto di laurea per i giovani. “Risolviamo quindi un problema ai giovani, oggi, che allo stesso tempo costituisce una riforma pensionistica: un vero e proprio anticipo pensionistico per domani!”, è la conclusione del post.

