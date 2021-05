RIFORMA PENSIONI/ Le campagne avviate dall’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA CAMPAGNA REDEST 2021

Come ricorda pensionioggi.it, prende il via “la campagna REDEST 2021, relativa all’accertamento dei redditi prodotti all’estero rilevanti per la fruizione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall’INPS. Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nel messaggio n. 1900/2021 in cui spiega che nel prossimo mese di giugno i pensionati coinvolti nell’adempimento riceveranno l’apposito modello cartaceo da compilare con i relativi documenti reddituali”. Sempre restando in tema di riforma pensioni e Stati esteri, altraeta.it ricorda che “visto il crescente interesse per il regime agevolato per i redditi da pensioni estere in Grecia, il termine per la presentazione delle domande per il 2021 è stato prorogato fino al 31 maggio. Per l’anno fiscale 2021 sono state presentate finora 180 domande da pensionati esteri”.

RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli chiede modifiche al contratto di espansione

LE PAROLE DI GIUSEPPE COSTA

Pensionioggi.it spiega anche che, in base al messaggio Inps numero 1917/2021, a maggio riprende “la campagna dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero”. “Si tratta sostanzialmente della seconda fase della campagna 2020/2021 il cui avvio era stato sospeso in ragione della gravità dell’emergenza epidemiologica in atto in tutto il mondo”. Infine, genova3000.it riporta le parole di Giuseppe Costa, responsabile ligure dei Seniores di Forza Italia, che chiede che gli over 65 “mantengano il loro potere d’acquisto con il ripristino di quanto sottratto alle loro pensioni, costruite con versamenti veri e dopo anni di lavoro”.

