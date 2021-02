RIFORMA PENSIONI/ Le categorie che lasciano il lavoro prima (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE CATEGORIE CHE LASCIANO PRIMA IL LAVORO

In un articolo su truenumbers.it, basato su dati Inps relativi al 2020, vengono spiegate le differenze che vi sono nell’età di ingresso in pensione a seconda della categoria di lavoratori cui si appartiene. Pe quanto riguarda la pensione di vecchiaia, nonostante l’età fissata sia “standard” per tutti e pari a 67 anni (salvo il caso dei lavori usuranti che godono di 5 mesi di anticipo), “sono i parasubordinati, quindi partite IVA e co.co.co, quelli che vi giungono più tardi, a 68,2 anni”, a causa probabilmente anche di carriere discontinue con meno contributi, mentre “i coltivatori diretti che usano la pensione di vecchiaia invece si ritirano a 67,4 anni, appena dopo commercianti e artigiani, a 67,2 anni e i lavoratori dipendenti, a 67,1. Più ‘fortunati’ i dipendenti pubblici, che in questo caso vanno in pensione a 66,4 anni, ancora prima dei 67 canonici”.

LE DIFFERENZE CON LA PENSIONE ANTICIPATA

Vi sono invece più differenze “nelle età di pensionamento di coloro che prediligono il ritiro anticipato. Che sono la maggioranza, 277.544 contro i 255.813 che utilizzano le pensioni di vecchiaia. In particolare nel settore pubblico, dove però l’età in questo caso è più alta che altrove, di 63,1 anni. Probabilmente per una minore urgenza di ritirarsi, essendo meno gravoso il lavoro. Al contrario i pochi subordinati che possono pensionarsi in anticipo lo fanno a 55,9 anni, contro i 61 anni dei coltivatori diretti, i 62,4 dei commercianti, e i 61,4 del gruppo più numeroso, quello dei lavoratori dipendenti”. Come noto, Quota 100 va in scadenza alla fine dell’anno e quindi questi dati potrebbero subire importanti variazioni dal 2022.



© RIPRODUZIONE RISERVATA