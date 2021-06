RIFORMA PENSIONI/ Le categorie escluse dal dibattito sul post Quota 100

RIFORMA PENSIONI, LE CATEGORIE ESCLUSE DA QUOTA 100

In un articolo su farmacista33 viene ricordato che il dibattito sulla riforma pensioni post Quota 100 “non riguarda i farmacisti titolari o contribuenti ad una sola cassa, l’Enpaf. Lo stesso ente ha comunicato a gennaio con una circolare che la professione è esclusa dai benefici di Quota 100, in quanto i contributi versati non possono concorrere al raggiungimento dei requisiti prescritti per erogare le pensioni di questo tipo in Enpaf, né sono in parte utilizzabili per unirli ad una posizione contributiva Inps. Ciò non toglie che chi contribuisce sia in Inps sia in Enpaf possa ‘accedere al cumulo gratuito dei contributi, od alla totalizzazione parimenti gratuita, ovvero alla onerosa ricongiunzione per trasferire presso un unico ente tutti i contributi versati in più gestioni’”.

LE PAROLE DI SCHIRÒ (PD) SU RIFORMA PENSIONI

Intanto, come riporta l’agenzia Aise, Angela Schirò, sempre riguardo al dibattito sulla riforma delle pensioni, ha evidenziato che “i pensionati italiani Inps residenti in Bulgaria continuano ad essere ingiustamente e illogicamente tassati alla fonte (e cioè dall’Italia che applica una aliquota fiscale molto più elevata) per una anomalia della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Bulgaria, quando invece la stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia prevedono la tassazione delle pensioni Inps nel Paese di residenza”.

La deputata del Pd eletta all’estero ha quindi “scritto di nuovo al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini per sollecitare un interessamento e un intervento risolutivo”. Vedremo se verrà trovata un soluzione a questo problema.

