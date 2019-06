RIFORMA PENSIONI/ Le chance dei ricorsi alla Consulta (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PERDITE CON I TAGLI

La riforma pensioni varata dal Governo ha previsto anche un contributo di solidarietà sugli assegni più alti, cui Alberto Brambilla, Gianni Geroldi e Antonietta Mundo hanno dedicato un focus su ilpuntopensionielavoro.it. Gli autori mettono in evidenzia il fatto che i pochi pensionati che subiranno il taglio “sono proprio quell’1,13% di italiani che pagano il 20% di Irpef contro il 3% di Irpef pagata dal 50% dei contribuenti totali, tra i quali ci sono proprio i beneficiari delle pensioni minime che, per legge, non sono sottoposti a imposte”. Inoltre, “queste pensioni sono già state tagliate di molto in fase di calcolo retributivo. Infatti, mentre per importi fino a 47mila euro circa si applica il 2% per ogni anno lavorato (2% per 35 anni fa 70%, il che vuol dire percepire il 70% dell’ultimo reddito), per una pensione derivante da un reddito di 150mila euro l’aliquota media di rendimento passa dal 2% all’1,05%, per cui la pensione sarà tra il 36,75% (dipende dalla media dei redditi nella vita lavorativa) e il 51% dell’ultimo reddito”.

LE CHANCE DEI RICORSI

Gli autori evidenziano anche che queste pensioni sono colpite dalla perdita di potere d’acquisto determinato dal continuo mancato adeguamento all’inflazione. Dal loro punto di vista “ci saranno sicuramente tantissimi ricorsi e gli argomenti per un positivo accoglimento da parte della Corte Costituzionale certo non mancano. Ma quello che è più grave e degradante per il nostro Paese (e, purtroppo, si tratta di un argomento ricorrente nei talk show) è che i soldi si prendono dove ci sono. Fondamentale fare una riflessione perché a questo punto crolla la certezza del diritto e si va dritti verso la barbarie e l’impoverimento graduale di tutti”.

