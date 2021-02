RIFORMA PENSIONI/ Le coordinate già certe per il Governo Draghi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE COORDINATE GIÀ CERTE PER DRAGHI

Secondo Il Sole 24 Ore, per l’ormai “inevitabile nuovo intervento sulle pensioni” del Governo Draghi ci sono due coordinate “già certe: il secco stop a qualsiasi tentazione di mini-proroga di ‘Quota 100’ e il contributivo, nella sua accezione più vasta, come solco in cui incanalare le misure in arrivo. Le nuove soluzioni di flessibilità sostenibile in uscita potrebbero essere adottate con una correzione attuariale degli anni di versamento precedenti al 1996, anno del via alla riforma Dini, ricorrendo a un ricalcolo basato sul rapporto tra il coefficiente di trasformazione del montante contributivo in pensione dei 67 anni con il coefficiente dell’età di uscita (per esempio 63 o 64). Un’opzione che, se adottata, potrebbe portare con sé un aggiornamento dei coefficienti e un ripensamento anche dell’attuale schema di indicizzazione delle pensioni, che è pure in scadenza”.

LA PARTITA CHE COINVOLGE ANCHE FRANCO

Secondo il quotidiano di Confindustria, tra gli interventi di riforma pensioni si dovrebbe anche avere “una prima risposta all’esigenza di una pensione di garanzia per i lavoratori con carriere contributive troppo deboli, e un ampio aggiornamento delle regole che governano la previdenza complementare, a partire dalle fiscalità di svantaggio attuali”. Stando al Sole 24 Ore, “a giocare la partita non sarà solo il ministero del Lavoro ma anche quello dell’Economia. Daniele Franco, oltretutto, è un profondo conoscitore dell’impalcatura previdenziale. Non a caso, nei vari incarichi ricoperti, è già stato più volte protagonista delle partite pensionistiche che hanno portato agli interventi varati negli ultimi 15 anni”.



