RIFORMA PENSIONI/ Le disparità da togliere per Confagricoltura (ultime notizie)

La Confagricoltura di Ferrara segnala che con le varie misure di riforma pensioni varate dagli ultimi governi, che hanno mirato a contenere la spesa, “il reddito pensionistico medio mensile di un pensionato agricoltore è di circa 537 euro lordi”. Per il Presidente dei Pensionati di Confagricoltura Ferrara, Stefano Spisani, “non è superfluo evidenziare che in questi anni di recessione, un pensionato presente in famiglia ha attenuato il rischio di disagio economico, fornendo un’importante rete di protezione sociale. Tale sforzo fondamentale è però stato ripagato dallo Stato con una pressione fiscale sul reddito pensionistico eccessiva e iniqua”.

Secondo Spisani, “il disagio sociale in cui vivono queste fasce di persone e le famiglie di cui si fanno più o meno direttamente carico deve essere urgentemente affrontato con una correzione delle disparità di trattamento fiscale e ponendo rimedio alle inadeguatezze dei sistemi di calcolo dell’indice dei prezzi e del paniere della spesa, dove sia adeguatamente ampio il peso dei beni alimentari, socio-sanitari ed energetici”. Di fatto la sua proposta è vicina a quella di sindacati o altre associazioni di pensionati secondo cui occorre rivedere i crediti per l’indicizzazione delle pensioni. Per il Presidente dei Pensionati di Confagricoltura Ferrara, occorre però inoltre equiparare “il trattamento tra i pensionati ex lavoratori autonomi e i pensionati del lavoro dipendente in materia di assegni familiari”, oltre che rifinanziare il Fondo per la non autosufficienza.

