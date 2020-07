RIFORMA PENSIONI/ Le disparità uomini-donne nell’analisi del Ceds (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PRONUNCIA DEL CEDS

Come riporta pensionioggi.it, il Consiglio europeo dei diritti sociali si è recentemente pronunciato, sulla base di un reclamo presentato dall’Ong University Women of Europe, sulle pari opportunità sul luogo di lavoro garantite nei Paesi europei, bocciandone di fatto 14 su 15, Italia compresa. Solo la Svezia è stata “promossa”, mentre “le donne sono pagate meno degli uomini, a parità di mansioni, in Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovenia”. “Il Comitato ha identificato i seguenti obblighi per gli Stati: a) riconoscere il diritto alla parità di retribuzione per pari lavoro o lavoro di pari valore nella loro legislazione; b) assicurare l’accesso a rimedi efficaci per le vittime di discriminazione salariale; c) garantire e garantire la trasparenza salariale e consentire confronti retributivi; d) mantenere efficaci organismi per l’uguaglianza e le istituzioni pertinenti al fine di garantire la parità di retribuzione nella pratica”.

LA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Va da sé, inoltre, che “il diritto alla parità di retribuzione implica l’obbligo di adottare misure per promuoverlo”. “Secondo il Ceds nonostante il divario retributivo di genere si sia ridotto in alcuni Paesi, i progressi sono ancora insufficienti. Continuano, infatti, a sussistere diverse violazioni, la mancanza di trasparenza salariale gli ostacoli all’accesso a rimedi efficaci e licenziamenti di ritorsione”. Ovviamente la disparità di trattamento salariale si riflette inevitabilmente sull’importo delle pensioni erogate.



