RIFORMA PENSIONI/ Le disuguaglianze di longevità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO STUDIO DI GHISLANDI E SCOTTI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Simone Ghislandi e Benedetta Scotti riportano le conclusioni di un loro studio relativo ai “pattern di mortalità nella popolazione pensionata in Italia sulla base dell’occupazione specifica ricoperta al momento del pensionamento”. Per quanto riguarda gli uomini, nei dati gli autori osservano “un gradiente occupazionale netto nei tassi di mortalità: tendono ad aumentare nel passare da occupazioni non manuali e altamente qualificate a occupazioni manuali e a bassa qualifica”. Nel caso delle donne, invece,” i tassi di mortalità post-pensionamento non seguono un gradiente occupazionale specifico. Contrariamente agli uomini, emergono alcuni casi di gradiente inverso, con tassi di mortalità superiori nel caso di pensionate con carriere lavorative in occupazioni altamente qualificate”.

LE DISUGUAGLIANZE DI LONGEVITÀ

Per Ghislandi e Scotti, “le disuguaglianze di longevità sollevano criticità rispetto a politiche previdenziali che ignorano l’eterogeneità, quali l’ancoraggio dell’età pensionabile alla speranza di vita media della popolazione o l’utilizzo di coefficienti di trasformazione indifferenziati per il calcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo”, perché tali misure “penalizzano potenzialmente gli individui appartenenti a categorie occupazionali caratterizzate da profili di mortalità sistematicamente sfavorevoli”. Dunque, “se l’allungamento della vita media rende necessaria l’adozione di misure atte a garantire la sostenibilità e l’equità intergenerazionale del sistema previdenziale, le disuguaglianze che si celano dietro l’invecchiamento della popolazione pongono questioni di equità intra-generazionale altrettanto pressanti”.

