RIFORMA PENSIONI/ Le idee di Nannicini e Castelli sulla previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI NANNICINI

Giovedì si è tenuto il “Question Time dei Lavoratori del Pubblico Impiego sul Futuro della Previdenza”, evento organizzato dal Fondo Perseo-Sirio che ha visto anche la partecipazione di Tommaso Nannicini che ha ricordato come le misure di riforma pensioni “degli ultimi decenni hanno messo in sicurezza la sostenibilità finanziaria del sistema. Però troppe volte i meccanismi hanno scaricato il peso di questa flessibilità sulle aspettative pensionistiche, soprattutto delle giovani generazioni”. Secondo il senatore del Pd per aiutare la previdenza complementare si potrebbe pensare “a delle forme di matching contribution, erogazioni soprattutto iniziali per favorire l’adesione volontaria di giovani a strumenti di previdenza complementare; nei primi anni lo Stato contribuisce aumentando l’investimento che stai facendo ad un fondo complementare”.

PENSIONI & LAVORO/ La sentenza sul minimale contributivo che può pesare sulle imprese

LA LEVA FISCALE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Presente anche Laura Castelli, viceministro dell’Economia e delle Finanze, secondo cui “ci si deve interrogare sul nostro futuro pensionistico, non si può rimandare. Siamo chiamati a guardare ai prossimi venti anni”. Dal suo punto di vista, “l’intervento fiscale è la principale leva da considerare per costruire una pensione adeguata e deve essere definita rapidamente, insieme all’altra leva imprescindibile, che è l’informazione. Ragioniamo sulla parola complementare che a volte ha dato degli svantaggi in termini di percezione, poiché non rende chiaro il ruolo vitale che ricopre nel futuro pensionistico dei lavoratori”. Sembra quindi poter esserci la possibilità, nell’ambito della riforma fiscale che la maggioranza vuol realizzare nei prossimi mesi, di un’incentivazione della previdenza complementare.

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Quota 102, come funziona l’anti Quota 100TRANSIZIONE ENERGETICA/ La road map italiana che non può fare a meno del gasRIFORMA PENSIONI/ Le idee di Nannicini e Castelli sulla previdenza complementareRIFORMA PENSIONI/ Quota 102, come funziona l’anti Quota 100RIFORMA PENSIONI/ Cgil: flessibilità differenziata dopo Quota 100 (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA