RIFORMA PENSIONI/ Le indicazioni in vista delle europee (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PACIFICO

Come spiega orizzontescuola.it, Marcello Pacifico ha parlato del documento “Unire l’Europa per cambiarla”, condiviso dalla maggior parte delle associazioni del mondo sindacale, del terzo settore e produttivo italiani, in cui si fa cenno anche alla riforma delle pensioni. Il Presidente dell’Anief ha detto che “rispetto al pareggio di bilancio, bisogna scomporre le spese per investimenti, welfare, istruzione, formazione, ricerca e politiche giovanili. Nel bilanciare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori bisogna introdurre un salario minimo garantito in tutto lo spazio europeo, regole comuni su accesso al lavoro e pensioni, e porre maggiore attenzione alla mobilità transfrontaliera con politiche comuni su diritto all’asilo e immigrazione, senza dimenticare come già al tempo dell’imperatore Caracalla tutti gli abitanti dell’impero romano fossero considerati suoi cittadini”.

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE IN VISTA DELLE EUROPEE

Un’indicazione importante in vista delle elezioni europee, un appuntamento a cui guardano anche Cgil, Cisl e Uil, che a Bergamo hanno presentato delle richieste ai candidati dei diversi partiti. Tra queste, come spiega L’Eco di Bergamo, anche quella di “investimenti pubblici e privati per le infrastrutture, stradali, digitali, sociali e culturali (pensioni, sanità, scuola)”. Il tema previdenziale si conferma quindi come importante anche in vista delle elezioni europee. Non solo per quanto i partiti hanno inserito nei loro programmi, ma anche per quelle che sono le richieste specifiche dei corpi intermedi come i sindacati.

