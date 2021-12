RIFORMA PENSIONI/ Le iniziative necessarie per la previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MAGGI

Giovanni Maggi, come riporta il sito di Fortune Italia, evidenzia che “oggi il 70% dei lavoratori non aderisce a nessuna forma di previdenza complementare. Questo non è sostenibile. Innanzitutto per l’economia personale e familiare dei lavoratori”. Secondo il Presidente di Assofondipensione, quindi, “ci vogliono iniziative forti di sensibilizzazione e di educazione previdenziale, sia da parte dei soggetti intermediari, come Caf e Patronati, sia da parte dei Fondi, che hanno una chiara consapevolezza delle basse adesioni” spiega Maggi. Inoltre, “anche il Governo dovrebbe fare la sua parte. Ci vorrebbe una grande campagna di comunicazione istituzionale per aumentare la sensibilità dei lavoratori, per far comprendere quanto sia vitale l’adesione ai fondi”. E occorre ridurre il prelievo fiscale sui rendimenti dei fondi, oggi al 20%.

I DATI COVIP

Analizzando i dati diffusi dalla Covip, Niccolò De Rossi del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, in un articolo pubblicato su ilpuntopensionielavoro.it, evidenzia che a settembre c’è stata “una crescita delle posizioni in essere presso le forme di previdenza complementare, in aumento rispetto a fine 2020 del +2,5% (9,57 milioni)”. Tuttavia, “soprattutto tra i più giovani, sono ancora molti coloro che destinano la propria contribuzione a comparti con un profilo di rischio troppo contenuto” e “se a una prima veloce riflessione potrebbe sembrare un dettaglio da poco, in realtà, la scelta di una linea di investimento non efficiente può incidere, e molto, sull’entità della prestazione che si riceverà una volta maturati i requisiti pensionistici”.

