RIFORMA PENSIONI/ Le istanze per le donne della Cia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DI DONNE IN CAMPO

Come riporta virtuquotidiane.it, lo scorso fine settimana si è svolta a Pescara l’assemblea elettiva di Anp, Agia e Donne in Campo Abruzzo che rinnovano gli organi direttivi in occasione dell’Assemblea elettiva regionale delle associazioni. “Innovazione, sostenibilità ambientale, previdenza i temi al centro del dibattito e delle riflessioni delle tre associazioni. La strategia di Anp, raccolta nel documento programmatico, è quella di garantire agli anziani pensioni dignitose, tutelare donne e giovani, rilanciare le aree rurali del Paese e promuovere politiche sociali e culturali per la soluzione dei problemi connessi alla posizione degli anziani nella società”. Interessante anche il documento programmatico di Donne in Campo, che riprende anche istanze di riforma delle pensioni.

LA PROPOSTA DI CAMPLESE

Nel documento, infatti, si evidenzia “l’importanza di lavorare per la riduzione dei divari di genere, affinché le donne abbiano parità di stipendio e pensioni e le stesse opportunità degli uomini di avviare imprese nelle aree rurali, incrementare la rappresentanza femminile all’interno degli organi politico-istituzionali, agevolare lo sviluppo delle aziende femminili e valorizzarne il ruolo”. Sempre dall’Abruzzo, come riporta abruzzoweb.it, arriva la proposta di Nazareno Camplese, un pensionato, secondo cui i miliardi stanziati per i bonus legati all’edilizia potevano essere usato meglio, per esempio “elevando la pensione minima a 800 euro e riparametrando, dal basso e dall’alto, qualsiasi emolumento (salari, retribuzioni, pensioni, ecc.) per una maggiore giustizia sociale”.

