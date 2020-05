RIFORMA PENSIONI/ Le istruzioni per la flat tax al 7% (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SCHIRÒ

Angela Schirò, in una nota riportata da italiannetwork.it, ricorda che “con un recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità amministrative per consentire ai pensionati rientrati nel Sud Italia di usufruire del nuovo regime fiscale a loro favore”. Oltre alla riforma pensioni con Quota 100, infatti, il Governo Conte-1 aveva introdotto quella che era stata ribattezzata flat tax al 7% per quanti dall’estero, compreso i pensionati, “trasferiscono la residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, o in uno dei comuni, colpiti dagli eventi sismici del 2016, con popolazione non superiore a 3mila abitanti, e purché non siano stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti alla domanda di agevolazioni (e quindi al loro trasferimento)”.

Pubblicità

LE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La deputata del Pd eletta all’estero spiega che “l’Agenzia delle Entrate ha impartito le istruzioni per la compilazione del modello F24 ed ha chiarito che i titolari di pensioni estere che hanno trasferito la loro residenza in Italia meridionale dovranno nella loro dichiarazione dei redditi utilizzare il codice tributo ‘1899’ per versare l’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa ai redditi di fonte estera e pagare solo il 7% (sempre che, ovviamente, abbiano redditi tassabili) ed ha infine stabilito che l’imposta sostitutiva deve essere versata annualmente, in un’unica soluzione, tramite il modello F24, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA