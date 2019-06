RIFORMA PENSIONI/ Le mancanze del Governo sulla previdenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA CRITICA DI REPUBBLICA

Non fa sconti al Governo, anche in tema di riforma pensioni, Repubblica. In un articolo di Valentina Conte si parla non solo dei tagli sugli assegni dei pensionati, ma anche delle misure per accedere alla quiescenza. “Le donne sono le più maltrattate. Emarginate da quotiste, anche la rinnovata Opzione donna è residuale. Chi ha 37 anni di contributi? Nessuno sconto per figli e anziani accuditi, i cosiddetti ‘lavori di cura’. O per i part-time involontari. Senza pensare poi agli imbuti burocratici. Gli aspiranti pensionati sono indignati con l’Inps e le sue corsie preferenziali concesse prima delle elezioni a quota 100 (liquidata anche in un paio d’ore) e reddito di cittadinanza. Pratiche rallentate in tutta Italia – giacenti anche da 12-18 mesi – comprese reversibilità a vedove e vedovi molto anziani”, si legge sul quotidiano romano, in cui si ricorda anche che “nessuno pensa più al tavolo per differenziare le età d’uscita a seconda dei lavori più o meno usuranti. E ai giovani che una pensione se la sognano. La pensione di cittadinanza nessuno sa veramente a quanti è andata. Di certo le minime e le invalidità non sono salite a 780 euro”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BARBAGALLO

Intanto dai sindacati, tramite Carmelo Barbagallo, arriva anche la richiesta di attivare concretamente le due Commissioni, ottenute grazie all’accordo con il precedente Governo, per separare la previdenza dall’assistenza e per individuare altri lavori gravosi. “I pensionati non vogliono essere un peso, ma vogliono dare una mano a risolvere i problemi del Paese e noi non ci fermeremo fino a quando non ci daranno retta”, aggiunge il Segretario generale della Uil.

