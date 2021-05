RIFORMA PENSIONI/ Le misure auspicate dalla Cgil (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI NICOLAI

Commentando i dati relativi agli assegni pensionistici erogati nella provincia, Barbara Nicolai, Segretaria generale della Cgil di Ascoli Piceno, come riporta picusonline.it, ha evidenziato che “è necessaria e urgente una vera riforma della previdenza che preveda la possibilità di accesso flessibile alla pensione, che tenga conto del riconoscimento del lavoro di cura, soprattutto delle donne, del lavoro manuale e gravoso. Una particolare attenzione deve essere rivolta alle future pensioni, soprattutto dei giovani e di tutti quei lavoratori che hanno carriere discontinue con basse retribuzioni affinché sia garantita, anche da pensionati, una vita dignitosa. Occorre inoltre un nuovo strumento a sostegno di tutti coloro che potrebbero essere espulsi dal lavoro quando terminerà il blocco dei licenziamenti per accompagnarli dal lavoro alla pensione”.

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, confermata la "corsia preferenziale" dell'Inps

LE DICHIARAZIONI DI RIVA

Di riforma pensioni ha parlato anche Diego Riva, Segretario generale della Cgil di Lecco. “Oggi la legge Fornero deve essere sostituita con una nuova riforma. Andando in pensione prima con un meccanismo contributivo e non retributivo si ottiene una pensione più bassa, quindi quando si dice che mancano le risorse bisogna invece pensare che in realtà le casse dell’Inps non sono in una situazione disastrosa, proprio in base a questo meccanismo che è stato a suo tempo costituito. Ora c’è necessità di una riforma complessiva, anche perché nella legge Fornero non c’è risposta concreta per i giovani i quali se andassero in pensione con i contributi versati attraverso i lavoro discontinui avranno assegni da fame”, sono le sue parole riportate dalla Provincia di Lecco.

