RIFORMA PENSIONI/ Le misure del passato che pesano sul presente (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BALDASSARRI

Mario Baldassarri, in un intervento a puntate pubblicato su formiche.net, ricorda alcuni interventi di riforma pensioni del passato che hanno lasciato il segno sul nostro presente, soprattutto dal punto di vista dei conti pubblici. “In Italia, fino al 1970, le entrate pubbliche hanno superato le spese correnti, determinando un avanzo che andava a finanziare in parte gli investimenti pubblici. Tutti i deficit ed i debiti accumulati negli anni cinquanta e sessanta erano pertanto dovuti esclusivamente a spese di investimento. In quel ventennio la crescita media annua italiana è stata attorno al 5%. Ci fu il miracolo economico e la ‘congiuntura’ avversa del ‘62/’63 fu superata in due trimestri”, scrive l’ex viceministro dell’Economia, evidenziando che così “l’Italia diventò la sesta/settima economia del mondo”.

LE MISURE DEL PASSATO

Si arrivò poi al “Sessantotto degli studenti ed il 1969 dei sindacati. E così, all’inizio degli anni Settanta, furono introdotte le pensioni di anzianità (paghi due di contributi prendi tre di pensione) con età media di pensionamento a 55 anni e vita media che cominciava ad allungarsi verso gli 80 anni”, aggiunge Baldassarri, che non dimentica le successive “baby-pensioni con possibilità di andare in quiescenza dopo 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno e quindi ci siamo ritrovati con pensionati (fortunatamente per loro tuttora viventi) che sono andati in pensione a poco più di quarant’anni”. Ancora oggi, com’è stato ricordato in alcune occasioni da Alberto Brambilla, abbiamo quindi cittadini che incassano una pensione da più anni rispetto a quelli di età quando sono andati in quiescenza.



